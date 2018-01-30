İNGİLİZ BASINI: STOKE CİTY, BADOU NDİAYE İÇİN 17 MİLYON EUROYA ANLAŞTI
Sky Sports, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin, Badou Ndiaye'nin transferi için Galatasaray'la 15 milyon pound karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.
DETAYLAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Anlaşma kapsamındaki ödemelerin detayları ve başka yasal meselelerle ilgili görüşmeler sürüyor. Ancak Stoke City'nin sahipleri, anlaşmanın yarın erken saatlerde sonuçlandırılabileceğini umduklarını ifade ediyor.
HENÜZ VİZESİ BİLE YOK
Badou Ndiaye transferinde tek engel ise çalışma izni olarak göze çarpıyor. Stoke City, transferin sonuçlanması için önce Senegalli futbolcunun vize almasını, sonra da çalışma izni için izin çıkmasını bekleyecek.
Kaynak: haberinburada
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