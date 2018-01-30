Sky Sports, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin, Badou Ndiaye'nin transferi için Galatasaray'la 15 milyon pound karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.

DETAYLAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Anlaşma kapsamındaki ödemelerin detayları ve başka yasal meselelerle ilgili görüşmeler sürüyor. Ancak Stoke City'nin sahipleri, anlaşmanın yarın erken saatlerde sonuçlandırılabileceğini umduklarını ifade ediyor.

HENÜZ VİZESİ BİLE YOK

Badou Ndiaye transferinde tek engel ise çalışma izni olarak göze çarpıyor. Stoke City, transferin sonuçlanması için önce Senegalli futbolcunun vize almasını, sonra da çalışma izni için izin çıkmasını bekleyecek.

Kaynak: haberinburada