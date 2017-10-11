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İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek

İNGİLİZ BASINI: RUSLAR, MİLLİ TAKIMIMIZIN BİLGİLERİ İÇİN CASUS GÖNDERECEK

İngiliz basını, Dünya Kupasına katılma hakkı elde eden milli takımları için Rusların özel casus ekibi görevlendirdiğini, takım bilgilerini çalacaklarını yazdı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek(5/10)1

Dünya Kupası Elemeleri F Grubunu yenilgisiz lider tamamlayan ve Rusya'da yapılacak turnuvaya katılma hakkı elde eden İngiltere'de, Rusya'nın casusluk faaliyetleriyle takım bilgilerini elde edeceği iddiası ortaya atıldı.

İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre; Dünya Kupasına katılma hakkı elde eden İngiltere'nin takım bilgileri Rus casuslar tarafından çalınabilir. Haberde, "İngiltere bunun için Rusya'ya özel bir gözetleme birimi gönderme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

"BİR FUTBOL TAKIMI GÖNDERSENİZ DAHA İYİ OLUR"

İngiltere'deki Rus Başkonsolosluğu ise bu iddiaya anında karşılık verdi ve "Bir futbol takımı gönderseniz daha iyi olur" cevabını verdi.

Hatırlanacağı üzere Rusya'yla ilgili son casusluk iddiası Amerikan seçimlerinde ortaya çıkmış ve Rusya'nın Donald Trump'ın kazandığı seçimleri casusluk faaliyetleriyle manipüle ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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