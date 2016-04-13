İngiltere Kültür Bakanı John Whittingdale, internetten tanıştığı bir seks işçisiyle ilişki yaşadığını, beraber olduğu kişinin asıl mesleğini öğrenir öğrenmez de ayrıldığını kabul etti.



BBC'nin haberine göre, Bakan yaptığı açıklamada, bu ilişkinin bakanlığa başladığı Mayıs 2015'ten önce yaşandığını belirterek "Bu ilişki, Kültür Bakanı olarak görev yaptığım süredeki hiçbir kararımda etkili olmamıştır" dedi.



Başbakanlık Konutu'ndan yapılan açıklamada ise Whittingdale'in "özel yaşam yaşamayı hak eden bekar bir erkek" olduğu ifadeleri kullanıldı



BBC Newsnight programına katılan Whittingdale; "O kişiyle match.com internet sitesinden tanıştım. Benim yaşlarımda ve bana yakın bir yerde ikamet ediyordu. Gerçek mesleğiyle ilgili hiçbir belirti vermedi, benim hakkımda tabloid gazetelere hikaye satmaya çalıştığını fark eder etmez de ilişkiyi bitirdim. Bu eski hikaye biraz beni utandırıyor. Bu olay Kültür Bakanı olmadan önce yaşandı, ve bakanlık koltuğunda oturduğum süredeki hiçbir kararımı etkilemedi" şeklinde konuştu.