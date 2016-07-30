

Infiniti'nin kompakt crossover sınıfındaki ilk temsilcisi Q30, çarpıcı tasarımı, üst düzey donanımı, düşük yakıt tüketimli motor seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulmaya başladı.



Infiniti Q30, Türkiye pazarına 3 farklı motor ve 7 farklı donanım seviyesi ile sunuluyor. Infiniti Q30'un benzinli motor seçeneklerini 1.6 litre 156 beygir ve 2.0 litre 211 beygir gücü opsiyonları oluştururken, dizel motor seçeneği olarak 1.5 litre 109 beygir gücü seçeneklerine sahip.



Turbo beslemeli olan motorlarda 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman (7 DCT) da standart olarak sunuluyor. Infiniti Q30 2.0T modelinde 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak düşünülmüş.



Tüm Infiniti Q30 modellerinde cam tavan ve tavan rayları bulunuyor. Pek çok güvenlik donanımının yanı sıra (Infiniti Q30, EuroNcap'den tam puan almayı başardı) ön, arka ve yan aynalardaki kameraları sayesinde parklarda manevra yapmak sorunsuz gerçekleşiyor. 12 adet sensör ile çalışan otomatik park desteği ile araç Volkswagen ve Volvo gibi rakiplerine benzer şekilde, uygun mesafeli alanlara kendisini park edebiliyor.



Japon kompak S.U.V'nin başlangıç fiyatı ise 139.000 TL olarak belirlenmiş.



Bu sırada biraz da Infiniti'den bahsetmek istiyoruz. Nasıl Toyota'nın Lexus'u, Honda'nın da Acura'sı varsa; Nissan'ın Infiniti'si var. Söz konusu marka, özellikle Alman premium markalar BMW, Mercedes, Audi ve İngiliz Aston Martin ile Jaguar ile dünya çapında rekabet etmek için geliştirildi. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde, bu proje son derece başarılı oldu.



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