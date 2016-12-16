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ınfinite warfare kısa süreliğine ücretsiz olacak

INFİNİTE WARFARE KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLACAK

Fragmanına çok büyük tepkiler alan Call Of Duty: Infinite Warfare, Playstation kullanıcılarına özel 5 günlük demo sürümü yayınlanacak. Sürümün içeriği neler? Detaylar haberimizde.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:57
Puan Ver : Infinite Warfare Kısa Süreliğine Ücretsiz Olacak(6/10)7


Fragmanına çok büyük tepkiler alan Call Of Duty: Infinite Warfare, Playstation kullanıcılarına özel 5 günlük demo sürümü yayınlanacak. Sürümün içeriği neler? Detaylar haberimizde.



Çıkışının duyurulduğu günden itibaren hayranlar tarafından bir çok olumsuz yoruma maruz kalan, Call Of Duty serisinin 13. oyunu Infinite Warfare, bir etkinlik kapsamında Playstation kullanıcılarına kısa bir ücretsiz olacak. Oyunu satın almayı düşünüp sonrasında eleştirileri görüp kararsız kalanlar için güzel bir fırsat gibi gözüküyor.



Sürümün içerikleri neler?



Senaryo modu, çoklu oyuncu modu ve Zombies In Spaceland modu bazı kısıtlamalarla oyuncuya sunuluyor. Senaryo modunda yalnızca “Rising Threat” ve “Black Sky” görevleri oynanabiliyorken, çoklu oyuncu modunda ise 15 seviyeye kadar yükselebiliyor oyuncular. Kullanıcıların oyunun tüm modlarını deneyebilmesi oldukça iyi. Oyunun deneme sürümünün boyutu için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



Etkinlik ne zaman olacak?



15 Aralık 2016 ve 20 Aralık 2016 tarihlerinde ücretsiz olacak olan Call Of Duty: Infinite Warfare'den yararlanmak isteyenler Playstation Store'da oyunun ismini aratıp oyunu indirmesi yeterli. Ayrıca kullanıcılar oyunun çoklu oyuncu özelliğini kullanabilmek için Playstation Plus üyeliğine sahip olmaları gerekiyor.



İnceleme Puanlarına Göre 2016 Yılının En İyi Oyunları








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