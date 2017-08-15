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İneklerine Klasik Müzik Dinleterek Süt Miktarını Arttırdı

İNEKLERİNE KLASİK MÜZİK DİNLETEREK SÜT MİKTARINI ARTTIRDI

Aydın Nazilli'de inek çiftliği sahibi Oğuzhan Ülker, besilerine kurduğu ses sistemiyle klasik müzik dinleterek ürettiği süt miktarını arttırıyor.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : İneklerine Klasik Müzik Dinleterek Süt Miktarını Arttırdı(10/10)6

Aydın Nazilli'de 25 bin metrekareye kurulu Ertürk Çiftliği'nin sahibi Oğuzhan Ülker, İsabeyli Mahallesi'nde bulunan işletmesinde süt üretimini artırabilmek için araştırmalarda bulundu. İneklere klasik müzik dinletilerek süt üretiminin arttığını öğrenen Ülker, bu yöntemi denedi. Ahırına 2 büyük hoparlörlü müzik sistemi kurduran ve deneyimi olumlu sonuçlanan Ülker, ineklerin süt veriminde artış olduğunu belirtti.

"ÜRETİMİMİZ 4 BİN LİTRENİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Üretimdeki artışın memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ülker, şöyle dedi:"4 bin metrekare alana sahip ahırımızda 150 kadar sağmal ineğimiz var. Toplam hayvan varlığımız ise 270 kadar. Tabii ki süt işletmelerinin birinci önceliği, hayvan başına mümkün olduğu kadar daha çok verim alabilmek. Bu da doğal olarak süt. Bizim işletme olarak yaptığımız araştırmalara göre, hayvanlara müzik dinletmenin süt verimini artırdığını fark ettik. Bunu gördük ve bunun neticesinde de bu uygulamayı çiftliğimizde başlattık. Klasik müzik dinletisinden önce toplamda günlük 3 bin 600 litre günlük süt üretimimiz varken, uygulamayla süt üretimimiz 4 bin litre yani 4 tonun üzerine çıkmış durumdadır."

"HERKESE BU YÖNTEMİ TAVSİYE EDİYORUM"

Kendi çiftliklerinde başlattıkları bu uygulamayı bölgelerinde bulunan diğer süt üretimiyle uğraşan çiftlik sahiplerine de tavsiye ettiklerini belirten Oğuzhan Ülker, şöyle konuştu:

"Çiftliğimizde herhangi bir uygulama yapmadan önce süt verimini artırmanın yollarını sürekli olarak araştırıyoruz. Bu işin uzmanlarından bilgiler alıyoruz. Çiftliğimizde bu müzik dinletmenin de hayvanların süt verimini artırmasını araştırdık. Bununla ilgili olumlu görüşler aldık. ve bunu da çiftliğimizde uygulamaya başladık. Bunun sonuçlarını da gördük. Süt üretimi ile uğraşan bütün çiftlik sahiplerine bu uygulamayı hayata geçirmelerini tavsiye ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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