İNDİRİMLİ ESNAF KREDİSİ İÇİN YENİ DÜZENLEME
Son 5 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşların faiz ve hibe desteklerinden faydalanmayanlar da Halkbank`ın ESKKK kefaletiyle verilen krediden yararlanabilecek.
Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından verilecek kredilerin kullandırılmasında değişikliğe gidildi.
Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
kaynak:milliyet
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