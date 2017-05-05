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indirimli esnaf kredisi için yeni düzenleme

İNDİRİMLİ ESNAF KREDİSİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Son 5 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşların faiz ve hibe desteklerinden faydalanmayanlar da Halkbank`ın ESKKK kefaletiyle verilen krediden yararlanabilecek.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:50
Puan Ver : İndirimli Esnaf Kredisi İçin Yeni Düzenleme(6/10)6


Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun  koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından verilecek  kredilerin kullandırılmasında değişikliğe gidildi.



Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet  Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya  doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararda değişiklik  yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



 



kaynak:milliyet








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