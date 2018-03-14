INDİAN WELLS'TE İKİSİ DE ÇAKILDI
Indian Wells'in 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Marin Cilic ve tek kadınlarda Caroline Wozniacki rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler üçüncü turunda, favorilerden 2 numaralı seribaşı Marin Cilic ile Philipp Kohlschreiber karşılaştı.
KOHLSCHREIBER'E BOYUN EĞDİ
Bir saat 23 dakika süren mücadelenin ardından Alman Kohlschreiber, Hırvat Cilic'i 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.
WOZNIACKI DE ELENDİ
Tek kadınlarda ise dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından Rus Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak dördüncü turda elendi.
Dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ise Çinli Wang Qiang'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
ÜNLÜ İSİMLER DE YOK
Daha önce tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Rus Maria Sharapova, İspanyol Garbine Muguruza ve Büyük Britanyalı Johanna Konta gibi favori isimler, erken turlarda elenmişti.
Kaynak: haberinburada
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