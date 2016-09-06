

Independent'ın internet sayfasında yer alan haberde, IŞİD'in Irak ve Suriye'de son zamanlarda yaşadığı toprak kayıplarının ardından, IŞİD saflarına Batı ülkelerinden katılmış olan binlerce militanın ülkelerine geri dönme ihtimali olduğuna dikkat çekildi.



AVRUPA'LILAR, IŞİD'LİLERİN GERİ DÖNMESİNDEN KORKUYOR







Gazete, güvenlik birimlerinin bu cihatçıların Avrupa'ya geri dönmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığını yazıyor.