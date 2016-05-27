

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü karşıdan gelen bir otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.







Kaza, Aydın-İzmir Karayolu'nun İncirliova Kızılcaköy Mevkisi'nde, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi.







Aydın'dan İzmir yönüne giden Feyzullah Yolçi'nin kullandığı 09 FV 023 plakalı otomobil, karşıdan gelen ve Germencik'teki bir özel okulun öğrencilerini taşıyan Ahmet Barut yönetimindeki 09 P 5127 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Devrilen minibüsün muavini Gani Orcan olay yerinde, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Feyzullah Yolçi ise kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.







Minibüste sıkışan şoför Ahmet Barut ile 14 öğrenci ise kazayı yaralı olarak atlattı. AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan minibüs şoförü Barut ile yaralı öğrenciler Ahmet Eren Altıntaş, Neriman Sivri, Emre Salafur, Furkan Tekeli Aydın Devlet Hastanesi, Berkay Bulut, İrem Özcan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Merve Toy, Seray Bozdağ, Ezgi Su Doğan, Berkay Demir, Mehmet Tekeli, Mustafa Kömür, Emre Akıllı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.