İNCİRLİK'TEKİ ABD ASKERLERİNDEN NUSRETLİ PROTESTO
Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevi ABD askerleri, 'Bıyık Mart'ı' denilen gelenek çerçevesinde bıyık yasağını protesto ederek Nusret'in tuzlama hareketini taklit etti.
Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli ABD askerleri, dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe'nin 'tuzlama' hareketini yaptı.
İncirlik Üssü'nde bulunan askerler, ABD ordusunda görevli Korgeneral Robin Olds'un başlattığı Mustache March (Bıyık Mart'ı) denilen bir gelenek çerçevesinde İncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki katı kuralları ve bıyık yasağını protesto amacıyla başlatılan ve her yıl mart ayında askerlerin bıyıklarını kesmeyerek sürdürdüğü bu gelenek çerçevesinde hazırlanan görüntü, büyük ilgi gördü.
kaynak:habertürk
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