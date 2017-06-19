Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

incirlik'te, tank avcısı a10 uçağı hareketliliği

İNCİRLİK'TE, TANK AVCISI A10 UÇAĞI HAREKETLİLİĞİ

Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a karşı kullandığı zırhlı araçların imhasında kullanılan A10 tipi savaş uçaklarının hava trafiği dikkat çekti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:27
Puan Ver : İncirlik'te, Tank Avcısı A10 Uçağı Hareketliliği(9/10)10


Üste farklı ülkelere ait savaş uçakları peş peşe kalkış yaparken, bu uçaklara havada yakıt ikmali yapan tanker uçakları da ardından havalandı. Bu arada düşük irtifada uçabilen ABD'nin A10 tipi savaş uçakları da sabah saatlerinde kalktıkları üsse geri döndü. A10'lar tankların imhasında kullanılıyor.



ALMAN UÇAKLARI UÇUŞA DEVAM EDİYOR



Almanya'nın İncirlik Üssü'ndeki 250 kadar askeri, 6 Tornado tipi keşif uçağı, 1 yakıt ikmal uçağı ve yüksek teknolojiden oluşan komuta merkezi konteynerlerini taşıma hazırlığı ise devam ediyor. Almanların İncirlik'ten, Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne taşınma takvimi netleşti. Uçakların haziran ayı sonuna kadar DEAŞ'la mücadelede aktif olarak İncirlik'te kullanılacağı, daha sonra Ürdün'deki üsse taşınmalarının ardından burada da ekim ayında uçuşlara başlanacağı açıklandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İncirlik  Te  Tank  Avcısı  A10  Uçağı  Hareketliliği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER