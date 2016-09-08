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İNCİRLİK'TE SULAR DURULDU


İNCİRLİK'TE SULAR DURULDU
Tarih : 08 Eylül 2016, 10:15
Puan Ver : İncirlik'te Sular Duruldu(10/10)12


Almanya ile Türkiye arasında 1915 olaylarının Alman Meclisi tarafından ‘soykırım' olarak tanınmasının ardından yükselen tansiyon, karşılıklı açıklamalarla düşmeye başladı.



Kararın ardından, Alman politikacıların Adana'da bulunan İncirlik NATO Üssü'ndeki Alman birlikleri ziyaret etmesine izin verilmemişti.



Berlin yönetiminin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin kararın ‘bağlayıcı olmadığı' yönündeki açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Angela Merkel'in Çin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmelerinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü açıklamaları gerginliğin yumuşamasına neden oldu.



Çavuşoğlu, Almanya'nın “dostane tutumunu sürdürmesi şartıyla” Alman parlamenterlerin İncirlik'i ziyaret edebileceklerini söyledi.



Çavuşoğlu, Alman Welt Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ziyaret izniyle ilgili olarak “Almanya şimdiki tavrını koruduğu takdirde ziyarete izin verebileceklerini” ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, “Almanya'nın Türkiye'ye olumsuz davranması durumunda ise ziyaret yasağının sürebileceğini” dile getirdi.








Etiketler: İncirlik  Te  Sular  Duruldu    haber

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