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İNCİRLİK'TE 'HAYALET KENT' GÖRÜNTÜSÜ


İncirlik'te 'Hayalet Kent' Görüntüsü
Tarih : 22 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : İncirlik'te 'hayalet Kent' Görüntüsü(9/10)5

Adana'da bir dönem İncirlik Üssü'nde görev yapan 20 binden fazla yabancı askere hediyelik eşya, halı, spor aletleri ve av malzemeleri satışı yapan mahalle esnafı, iş yapamayınca dükkanları boşaltıp kapatmaya başladı.

"KÜÇÜK AMERİKA" KAN ALIYOR

'Küçük Amerika' olarak adlandırılan ve halen yaklaşık 3 binin üzerinde yabancı askerin görev yaptığı üssünün de bulunduğu merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Mahallesi'nde, ABD'nin Körfez ve Irak Savaşı döneminde parlak bir ticari dönem geçiren işyeri sahipleri, asker sayısı azalıp üs dışına çıkışları da kısıtlandığı için işleri durunca, dükkanlarını satmaya ve kiralamaya başladı.

"HAYALET KENT" GÖRÜNTÜSÜ

Uzun süredir devam eden bu durum nedeniyle üzerinde 'kiralık' veya 'satılık' yazılı dükkanlar, 'hayalet kent' görüntüsü oluşturdu. İş yapamadıkları için dükkanları kapanan esnaf, alışverişin durduğunu, işyerlerini satamadıklarını, kiraya bile veremediklerini anlattı.

SARI ALARM DEVAM EDİYOR

İncirlik Üssü'nde, 2015'te terör olaylarında dikkatli olunması için verilen 'Charlie Alarmı' (sarı alarm) devam ediyor. Bu nedenle yabancı askerler üs dışına zorunlu olmadıkça çıkmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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