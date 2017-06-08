

Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'nde askeri hareketlilik yaşandı. Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi.







HAVA HAREKETLİLİĞİ







İncirlik Üssü'nde bugün öğlen saatlerinde hava hareketliliği yaşandı. Üste helikopterlerin, savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü. Öte yandan, İncirlik Üssü çevresine Hawk füzeleri yerleştirilerek, güvenlik tedbiri arttırıldı.







Üstte rutin uçuşlar devam ederken, pist çevresinde ise normal araçların hareketliliği gözlendi. İş makinelerinin pist etrafında çalışma yapması dikkat çekti.







kaynak:sabah