

IŞİD'e karşı daha etkili ve sonuç alıcı mücadele için Türkiye'nin, ABD ve Almanya'nın başını çektiği uluslararası koalisyonla yürüttüğü görüşmelerin sonuçları alınıyor. Almanya'nın, Adana'daki İncirlik Hava Üssü içinde, takviye edeceği askerleri için bir üs inşa edilmesi talebi Ankara'da kabul gördü.







Habertürk'ün haberine göre, Almanya'nın 34 milyon Euro bütçe ayırdığı üssün detayları ise şöyle:







-400 askerin barınabileceği yatakhane ve bir karargâh binası ile sosyal tesisten oluşacak.







-Ayrı bir üs değil, İncirlik içinde ayrı bir bölüm olacak. İnşasına 6 ay içinde başlanacak. Tornado jetleri ve yakıt ikmal uçakları için 10 milyon Euro'ya bir pist de inşa edilecek.







-Yetkililer, kurulacak karargâh ve tesislerin Almanya'nın burada kalıcı olarak üslenmesi anlamına gelmeyeceğini, Alman askerleri ayrıldıktan sonra buranın geleceğine Türkiye'nin karar vereceğini, isterse bu binaları yıkabileceğini, isterse kendisinin kullanabileceğini vurguluyor.