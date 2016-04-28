O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İNCİRLİK'TE ALMANLAR İÇİN 400 KİŞİLİK BÖLÜM


İNCİRLİK'TE ALMANLAR İÇİN 400 KİŞİLİK BÖLÜM
Tarih : 28 Nisan 2016, 09:51
Puan Ver : İncirlik'te Almanlar İçin 400 Kişilik Bölüm(5/10)2


IŞİD'e karşı daha etkili ve sonuç alıcı mücadele için Türkiye'nin, ABD ve Almanya'nın başını çektiği uluslararası koalisyonla yürüttüğü görüşmelerin sonuçları alınıyor. Almanya'nın, Adana'daki İncirlik Hava Üssü içinde, takviye edeceği askerleri için bir üs inşa edilmesi talebi Ankara'da kabul gördü.



Habertürk'ün haberine göre, Almanya'nın 34 milyon Euro bütçe ayırdığı üssün detayları ise şöyle:



-400 askerin barınabileceği yatakhane ve bir karargâh binası ile sosyal tesisten oluşacak.



-Ayrı bir üs değil, İncirlik içinde ayrı bir bölüm olacak. İnşasına 6 ay içinde başlanacak. Tornado jetleri ve yakıt ikmal uçakları için 10 milyon Euro'ya bir pist de inşa edilecek.



-Yetkililer, kurulacak karargâh ve tesislerin Almanya'nın burada kalıcı olarak üslenmesi anlamına gelmeyeceğini, Alman askerleri ayrıldıktan sonra buranın geleceğine Türkiye'nin karar vereceğini, isterse bu binaları yıkabileceğini, isterse kendisinin kullanabileceğini vurguluyor.








Etiketler: İncirlik  Te  Almanlar  İçin  400  Kişilik  Bölüm    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER