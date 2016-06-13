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İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE GÖREVLİ ABD'LİNİN İKİ BACAĞI CESEDİN 3 METRE İLERİSİNDE...


İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE GÖREVLİ ABD'LİNİN İKİ BACAĞI CESEDİN 3 METRE İLERİSİNDE...
Tarih : 13 Haziran 2016, 11:51
Puan Ver : İncirlik Üssü'nde Görevli Abd'linin İki Bacağı Cesedin 3 Metre İlerisinde...(10/10)12


Sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kısa süren araştırmada şahsın İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda itfaiye şefi ABD'li Thaddeus Mithcheel Borowicz (61) olduğu belirlendi. Polis, Karataş'taki yazlıkta olduğu tespit edilen Türk eşi Zeliha Borowicz'i telefonla arayarak haberi verdi.



Polis olay yerinde de inceleme yapmaya başladı. Yapılan inceleme sırasında Borowicz'in iki bacağının cesedin yaklaşık 3 metre ilerisinde olduğu belirlendi. İlk yapılan araştırmadaş şahsın 10 katlı apartmanın 10. katından düştüğü ya da atladığı değerlendirildi. Ancak şahsın her gün işe giderken yanına aldığı çantasının apartmanın girişinde bulunması şüphe uyandırdı.



ABD'li itfaiye şefinin eşi Zeliha Borowicz de olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulup kocasını görmek istedi. Polis ve sağlık ekipleri parçalanan cesedi feryat eden kadına göstermek istemedi. Zeliha Borowicz ise "Kocamı görmek istiyorum, kocamı çok seviyorum, beni bu zamana kadar hiç bırakıp gitmedi. Beni ilk defa bırakıyor. Kurban olayım bırakın kocamı son bir kez göreyim. Bekir ağabey hiç duymadınız mı, sesi duymadınız mı, ben size böyle mi baktım. Ne olur bir kez göreyim, onu çok seviyorum" diyerek feryat etti.



ABD'li itfaiye şefinin cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Borowicz'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Borowicz'in 25 yıldır Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda itfaiye şefi olarak çalıştığı öğrenildi.








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