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İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE 7 SAVCI İLE ARAMA!


İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE 7 SAVCI İLE ARAMA!
Tarih : 18 Temmuz 2016, 17:15
Puan Ver : İncirlik Üssü'nde 7 Savcı İle Arama!(10/10)8


Darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün saat 15.00'da 2 Başsavcı Vekili, 5 Cumhuriyet Savcısı ile polisler, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na gitti. Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın daha önce tutuklandığı komutanlıkta savcı ve polisler arama ve inceleme başlattı.



TÜM KAYITLAR İNCELENİYOR



İncirlik Üssü'nden kalkan uçakların Ankara'da bombalama eylemine katıldığı ve tanker uçaklarla yakıt ikmali yapıldığı iddiaları ile gündeme gelen 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda kule kayıtları, radar kayıtları, tanker uçaklarının radar takibi, darbe girişimi için havalanan F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmalarını sağlayan askeri mürettebatla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.








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