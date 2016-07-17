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incirlik üssü komutanı tuğgeneral bekir ercan van tutuklandı

İNCİRLİK ÜSSÜ KOMUTANI TUĞGENERAL BEKİR ERCAN VAN TUTUKLANDI

Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınan İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van tutuklandı.

Tarih : 17 Temmuz 2016, 13:06
Puan Ver : İncirlik Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van Tutuklandı(6/10)3


Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınanlardan aralarında İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da bulunduğu 11 asker ile 1 emniyet müdürü tutuklandı.



EMNİYETTEKİ SORGULARI TAMAMLANDI



Darbe girişiminin düzenleyici ve 1'inci derecede yardımcı oldukları iddiası ile gözaltına alınan, 11 rütbeli asker ile 1 emniyet müdürü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ



 RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ



Tutuklanan şüpheliler, askeri inzibat tarafından Adana Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Askerlerin bir kısmının sivil, diğerlerinin de asker üniformalarındaki rütbelerin sökülmüş olduğu görüldü.








Etiketler: İncirlik  Üssü  Komutanı  Tuğgeneral  Bekir  Ercan  Van  Tutuklandı    haber

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