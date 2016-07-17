

Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınanlardan aralarında İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da bulunduğu 11 asker ile 1 emniyet müdürü tutuklandı.







EMNİYETTEKİ SORGULARI TAMAMLANDI







Darbe girişiminin düzenleyici ve 1'inci derecede yardımcı oldukları iddiası ile gözaltına alınan, 11 rütbeli asker ile 1 emniyet müdürü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.







TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ







RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ







Tutuklanan şüpheliler, askeri inzibat tarafından Adana Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Askerlerin bir kısmının sivil, diğerlerinin de asker üniformalarındaki rütbelerin sökülmüş olduğu görüldü.