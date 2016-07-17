İNCİRLİK ÜSSÜ KOMUTANI TUĞGENERAL BEKİR ERCAN VAN TUTUKLANDI
Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınan İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van tutuklandı.
Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınanlardan aralarında İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da bulunduğu 11 asker ile 1 emniyet müdürü tutuklandı.
EMNİYETTEKİ SORGULARI TAMAMLANDI
Darbe girişiminin düzenleyici ve 1'inci derecede yardımcı oldukları iddiası ile gözaltına alınan, 11 rütbeli asker ile 1 emniyet müdürü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Tutuklanan şüpheliler, askeri inzibat tarafından Adana Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Askerlerin bir kısmının sivil, diğerlerinin de asker üniformalarındaki rütbelerin sökülmüş olduğu görüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar