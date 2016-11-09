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incirlik üssü için ahlaksız teklif

İNCİRLİK ÜSSÜ İÇİN AHLAKSIZ TEKLİF

Türkiye karşıtı tüm organizasyonlara ev sahipliği yapan Almanya, yakında parlamentoya sunacağı Suriye tezkeresine İncirlik Üssü ile ilgili yeni maddeler ekledi.

Tarih : 09 Kasım 2016, 11:10
Puan Ver : İncirlik Üssü İçin Ahlaksız Teklif(5/10)6


Türkiye karşıtı tüm organizasyonlara ev sahipliği yapan Almanya, yakında parlamentoya sunacağı Suriye tezkeresine İncirlik Üssü ile ilgili yeni maddeler ekledi.



Tasarıda, Alman milletvekillerinin istedikleri zaman İncirlik'e gelip Alman askerleri ziyaret etmelerine olanak tanıyacak bir madde de bulunacak. Tasarıyı hazırlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Alman Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) üyeleri, parlamenterlere ziyaret özgürlüğünün dışında İncirlik'teAlmanya'ya tahsisli alanın da genişletilmesini istiyor. Alınan bilgiye göre Berlin'in talepleri bunlarla da sınırlı olmayacak. Almanlar, Türkiye'den İncirlik haricinde yeni bir üs de talep edecek ve Alman askerlerinin sayısının artırılmasını isteyecek.



HAFTAYA ALMAN MECLİSİ'NDE



Tasarıyı hazırlayan partilerden SPD'nin savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold, önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'yi bağımsız bir ülke değil, adeta sömürge gibi gördüğünü ortaya koydu. Tasarıda Ankara'nın Berlin'e yeni üs tahsis etmesi maddesinin yeraldığı bilgisini veren Arnold, metinde ayrıca, Almanlar için yapılacak askeri tesisler ve bunların ölçülerini belirleyen detayların da bulunacağını anlattı. Alman vekillerin istedikleri zaman İncirlik'i ziyaretine olanak tanıyacak maddelerin de tasarıya konulacağını söyleyen Arnold, tasarının önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacağını kaydetti.



O MADDELER KRİZ ÇIKARIR



Sözde Ermeni soykırımı yasasını parlamentosundan geçiren Almanya, terör örgütlerine ilişkin tavrıyla da Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Önümüzdeki günlerde Berlin-Ankara hattındaki krizlere bir de İncirlik başlığı eklenecek gibi görünüyor. Almanların İncirlik'e ilişkin küstah teklifine Ankara'nın sert tepki vermesi şaşırtıcı olmayacak.



 



kaynak:yenişafak








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