Kim tarafından asıldığı bilinmeyen afiş, Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Üssü girişinin de bulunduğu daha önce asker ve polislerin nöbet tuttuğu, üs dışına çıkan yabancı askerlerin geçiş güzergahındaki Atatürk Caddesi'nde kulübenin üzerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan afişte İngilizce, 'Respect for the National Will. The Game is Over. Time to Make History' yazıyor.