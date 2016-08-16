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incirlik girişine ingilizce, 'ulusal iradeye saygı' afişi

İNCİRLİK GİRİŞİNE İNGİLİZCE, 'ULUSAL İRADEYE SAYGI' AFİŞİ

Darbe girişimi sırasında Ankara'ya bomba yağdıran savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapan tanker uçakların havalandığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nün bulunduğu caddenin girişine, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan İngilizce, 'Ulusal iradeye saygı.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 13:16
Puan Ver : İncirlik Girişine İngilizce, 'ulusal İradeye Saygı' Afişi(0/10)


Kim tarafından asıldığı bilinmeyen afiş, Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Üssü girişinin de bulunduğu daha önce asker ve polislerin nöbet tuttuğu, üs dışına çıkan yabancı askerlerin geçiş güzergahındaki Atatürk Caddesi'nde kulübenin üzerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan afişte İngilizce, 'Respect for the National Will. The Game is Over. Time to Make History' yazıyor.



 








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