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inceöz: pkk destekçilerini de ayıklayacağız

İNCEÖZ: PKK DESTEKÇİLERİNİ DE AYIKLAYACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz yaptığı açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "PKK'yı terör örgütü olarak tanımadıklarını" beyan ettiğini vurguladı.

Tarih : 06 Eylül 2016, 14:21
Puan Ver : İnceöz: Pkk Destekçilerini De Ayıklayacağız(9/10)7


AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz yaptığı açıklamada  HDP Eş Genel Başkanı  Demirtaş'ın "PKK'yı terör örgütü olarak tanımadıklarını" beyan ettiğini  vurguladı. İnceöz, "Bu, bizim açımızdan malumun ilanı hüviyetindedir"  değerlendirmesinde bulundu."Sırtını PKK'ya, PYD'ye dayadığını söyleyen, meydanlara  Öcalan'ın heykelini dikeceği vaadinde bulunan eş başkanlara ve teröristlerin  cenazelerine gitmeyi marifet bilen vekillere sahip bir partinin, PKK'yı terör  örgütü olarak görmesi zaten abesle iştigal olurdu." diyen İnceöz, şöyle devam  etti:  "Cemil Bayık'tan aldığı sufle ile halka 'direnişe hazır olun' diyerek  iç savaş düşleri gören Demirtaş, şunu unutmasın ki asla yeni bir 6-8 Ekim  olaylarına sebebiyet veremeyecektir. Biz biliyoruz ki PKK'ya bir kere dahi olsun  'sana silah bıraktıracağız' diyemeyen Demirtaş'ın böyle aymazca açıklamalarının  sebebi PKK'nın köşeye sıkışmasıdır. Demirtaş unutmasın ki korkunun ecele faydası yoktur, PKK'nın kökü  kazınacaktır. Dağda olsun, şehirde olsun, kamuda olsun fark etmiyor. Nasıl ki  FETÖ terör örgütüyle bağı olanları kamu kurumlarından ayıkladık, ayıklıyoruz;   PKK destekçilerini de aynı akıbetin beklediğini herkesin bilmesini istiyoruz."








Etiketler: İnceöz  Pkk  Destekçilerini  De  Ayıklayacağız    haber

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