

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz yaptığı açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "PKK'yı terör örgütü olarak tanımadıklarını" beyan ettiğini vurguladı. İnceöz, "Bu, bizim açımızdan malumun ilanı hüviyetindedir" değerlendirmesinde bulundu."Sırtını PKK'ya, PYD'ye dayadığını söyleyen, meydanlara Öcalan'ın heykelini dikeceği vaadinde bulunan eş başkanlara ve teröristlerin cenazelerine gitmeyi marifet bilen vekillere sahip bir partinin, PKK'yı terör örgütü olarak görmesi zaten abesle iştigal olurdu." diyen İnceöz, şöyle devam etti: "Cemil Bayık'tan aldığı sufle ile halka 'direnişe hazır olun' diyerek iç savaş düşleri gören Demirtaş, şunu unutmasın ki asla yeni bir 6-8 Ekim olaylarına sebebiyet veremeyecektir. Biz biliyoruz ki PKK'ya bir kere dahi olsun 'sana silah bıraktıracağız' diyemeyen Demirtaş'ın böyle aymazca açıklamalarının sebebi PKK'nın köşeye sıkışmasıdır. Demirtaş unutmasın ki korkunun ecele faydası yoktur, PKK'nın kökü kazınacaktır. Dağda olsun, şehirde olsun, kamuda olsun fark etmiyor. Nasıl ki FETÖ terör örgütüyle bağı olanları kamu kurumlarından ayıkladık, ayıklıyoruz; PKK destekçilerini de aynı akıbetin beklediğini herkesin bilmesini istiyoruz."