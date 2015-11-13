Samsung, zengin donanım birleşenlere sahip olan ve oldukça ince olan yeni tabletini piyasaya sürdü. Android işletim sistemli Galaxy Tab S2, rakiplerine pazarı dar edecek iddiasında.



Samsung, zengin donanım birleşenlere sahip olan ve oldukça ince olan yeni tabletini piyasaya sürdü. Android işletim sistemli Galaxy Tab S2, rakiplerine pazarı dar edecek iddiasında.



Samsung, cep telefonlarında yaşadığı değişimi Tablet ürünlerine aktarmış durumda.Galaxy Alphaile başlayan Metal çerçeve modası artık Samsung Tabletlere de sıçramış durumda. Buna en iyi örnek , oldukça ince bir metal çerçeve ve plastik bir kasa kullanan Samsung Galaxy Tab S2.



Samsung Galaxy Tab S2, piyasada iki farklı sürümü ile yer alıyor. Galaxy Tab S2 9.7 adında da anlaşılacağı gibi 9.7 inç'lik bir ekran sahip ve Galaxy Tab S 10.5'in yerini doldurmak için geliştirildi. Bizim inceleme fırsatı bulduğumuz Galaxy Tab S2 8.0 ise 8 inç büyüklüğünde bir ekranı ile donatıldı ve Galaxy Tab S 8.4'ün yerine geçmek için piyasaya sürüldü.



Her iki model 4:3 formatında 2048×1536 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor. Ekran teknolojisi ise, güçlü renk ve kontrast değeri sunan Super Amoled ekran kullanıldı. Bu zaten hemen belli oluyor. Çünkü bu ürünü avucumuza aldığınızda yüksek kontrast farkını ve canlı renkler anında gözünüze çarpıyor . Dolaysıyla Samsung Galaxy Tab S2 ile video seyretmek veya oyun oynamak müthiş büyük bir keyif. Benzer bir durum kitap okumak için geçerli. Yine de ürünün parlaklık değerinin gün ışığı için yeterli olmadığını söylemeliyiz. Özellikli güneşli ortamlarda bu ürünü kullanmak zaman zaman bir eziyet haline gelebiliyor.



Super Amoled elbette çok önemli bir özellik. Ama Samsung Galaxy Tab S2, esasında oldukça farklı bir özelliği ile rakiplerini korkutuyor. Samsung Galaxy Tab S2, hafifliği ve inceliği ile kendisini farklılaştırıyor. Öyle ki 265 gr ağırlığı ile en yakın rakibi olan Apple iPad Mini 3'den 66 gr daha hafif. Samsung Galaxy Tab S2'nin esas farkı inceliğinde yatıyor. 5.6 mm inceliğinde olan bu ürün çok başarılı bir ergonomiye sahip. Rakipleri ile kıyaslandığında, 7.5 mm inceliği ile övünen Apple iPad mini 3 veya 6.1 mm ile iPad Air 2 oldukça kalın kalıyor.



Samsung Galaxy Tab S2'nin bu kadar ince olmasının en büyük nedeni ise, kullanılan incecik metal çerçeve ve plastik alaşımlı kasa sistemi. Oldukça stabil ve başarılı bir işçiliğe sahip olan Galaxy Tab S2, ne yazık ki parmak izi sorununa davetiye çıkarıyor. Ön tarafta yer alan ve aynı zamanda da parmak izi okuyucusu olarak da görev yapan Home tuşunun konumu oldukça düşündürücü. Yakından bakıldığında Samsung Galaxy Tab S2'nin dik kullanım için tasarlandığı hemen anlaşılıyor.



Zengin ve güçlü donanım birleşenleri



Samsung Galaxy Tab S2'nin iç dünyası oldukça zengin olduğunu söylemeliyiz. Sekiz çekirdekli (4×1.9 GHz+4×1.3 GHz) Samsung Exynos 5433 işlemcisi yüksek bir performans sunuyor. Bu özellik 3 Gbyte bellek ile birleştiğinde, menüler arasında takılmadan ve donmadan hızlıca geçebiliyorsunuz. Benzer bir durum, çeşitli uygulamaların kullanımı ve oyunlar için de geçerli olduğunu gördük. Özellikle grafik yongasına yüklenen Asphalt gibi oyunlar bile sorunsuzca çalıştı. 32 ve 64 GByte kapasite seçenekleri ile satılan Samsung Galaxy Tab S2, sahip olduğu MicroSD kart yuvası ile 128 Gbyte'a kadar yükseltilebiliyor.



Yüksek bir performans sergileyen Samsung Galaxy Tab S2, 5870 mAh'lik bataryası ile yaklaşık 8 saatlik bir kullanım sunuyor.



Ürünün arka kısmında yer alan ve flaş'ı olmayan 8 MP'lik kamera ancak bol ışıklı ortamlarda işe yarıyor. Ön tarafta yer alan 2.1 MP'lik kamera da çok farklı olmadığını söylemeliyiz. Üründe beğendiğimiz bir özellik eni nesil WLan, yani 802.11ac standardını desteklemesi.



Sonuç olarak sadece ince bir tablet ürününü piyasaya sürmek yeterli değil. İnceliği bir kenara bırakırsak, Samsung Galaxy Tab S2'nin pek bir fiyat avantajına sahip olmadığını söylemeliyiz. O fiyat aralığında çok daha farklı alternatifler bulunabiliyor.



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