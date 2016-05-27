Yaklaşık 50 yıldan bu yana özellikle Başkent Ankara'da önemli projelere imza atan BESA Grup'un İncek'teki ikinci projesi Kent İncek'te üye kayıtları devam ediyor.



Yaklaşık 50 yıldan bu yana özellikle Başkent Ankara'da önemli projelere imza atan BESA Grup'un İncek'teki ikinci projesi Kent İncek'te üye kayıtları devam ediyor. Toplam 604 konutluk Kent İncek projesinde erkenden yerini almak isteyen Ankaralılar ise ön talep sürecine büyük ilgi gösterdi.



BESA Grup'un bu yıl İncek'te çalışmalarına başlayacağı 2 projeden biri olan Kent İncek'in 54 dönüm arazi üzerine kurulduğunu anımsatan BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Ankara'da lüks ve konforlu konutu kooperatif sistemiyle hayata geçireceklerini belirtti.



Başkent'in en gözde yerleşim yerlerinden İncek'teki kaliteli yaşama herkesin ulaşabilmesinin önünü Kent İncek'le açtıklarını belirten Bezci, şunları söyledi:



“İncek bölgesi, Ankara'da nezih yaşama ulaşmak isteyenlerin tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. Kent merkezine yakın konumu, bölgede yaşamını sürdürenlerin profilleri ve kaliteli konut projelerine ev sahipliği yapıyor olması İncek'in değerini de artırıyor. Böylesine önemli bir bölgeye Kent İncek projemizle BESA kalitesini getiriyoruz. Yarım asra yakın süredir inşaat sektöründe edindiğimiz tecrübelerimiz ve kalite anlayışımızı, kooperatif kurgusu sayesinde tüm gelir gruplarına ulaştırmak hedefimiz. BESA kalitesini yakından tanıyan Ankaralılar, Kent İncek projemize de ön talep sürecinde büyük ilgi gösterdi.”



Bezci, 7 bloktan oluşacak Kent İncek projesinde farklı konut tiplerinin de yer alacağını kaydederek, “Projede 1+1, 3+1 ve 4+1'in yanında 2 farklı tipte 2+1'e de yer veriyoruz. Mogan Gölü manzarasıyla da dikkati çeken projemizde konut sahipleri, özel peyzaj alanları ile doğayla iç içe bir yaşamın keyfini sürerken, sosyal donatı alanlarıyla da günün stresini atabilecek” dedi.