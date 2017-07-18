İNCE GÖRDÜ! NURİ'NİN MÜTHİŞ GOLÜ GÜNE DAMGASINI VURDU
Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, hazırlık maçında Milan karşısında bulduğu müthiş golle güne adeta damgasını vurdu.
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda, Borussia Dortmund, Milan'ı 3-1 yendi.
NURİ'DEN MÜTHİŞ GOL
Guangzhou kentinde oynanan maçın ilk golü, 16. dakikada Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin'den geldi. Christian Pulisic'in sağ kanattan attığı ince pasta topun gelişine müthiş vuran Nuri, attığı golle taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.
Kaynak: haberinburada
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