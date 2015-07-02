

İzmir'den Aydın'ın Çine İlçesi'ne yük almaya giden kamyon şoförü Nuri Teke, aracının yüklenmesini beklerken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Teke, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







Hem yolda hem de hastaneye kaldırıldıktan sonra birçok defa kalp krizi geçiren Teke, aynı gün içinde iki kez ameliyat ve bir kez da anjiyo oldu. Ancak bütün müdahalelere karşın kalp krizi atakları önlenemeyince Teke hususi bir hastaneye sevk edildi. Buradaki doktorlar, Türkiye genelinde birçok diğer doktora da danışarak, hastanın ablasyon yöntemiyle tedavi şansı olduğunu fakat bunun İzmir ve Denizli'de yapılabileceğini belirledi. Sürekli kalp krizi geçirmeye devam eden ve makineye bağlı olan Teke'nin Denizli'ye nakli için hususi ambulans dizayn edildi. Ambulansa 2 saat pil ömürlü kalp-akciğer makinesi, balon cihazı ve vantilatör monte edildi.



POLİSLE ORTAK OPERASYON



Hastanın kaybedilmemesi için ambulansın 2 saat içerisinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşması gerektiğinden, Aydın ve Denizli polisiyle irtibata geçildi. Bütün kavşaklarda polisin yolu açması sayesinde hasta Denizli'ye yetiştirildi. Teke'nin Aydın'dan itibaren tedavisini üstlenen ve kendisiyle beraber Denizli'ye giden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Ünal ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Harun Evrengür'ün katıldığı operasyonla Teke bir defa daha ameliyat edildi. Operasyondan yaklaşık 2 saat sonra da aynı ambulansla yine Aydın'a götürüldü.



‘İLK DEFA OLUYOR'



Opr. Dr. Ünal, hastanın kendilerine ilk getirildiğinde dakikada vasat 70 kez atması gereken kalbinin nöbetler yüzünden 700 kez attığını, buna bağlı olarak kalp krizleri geçirdiğini söyledi. Ünal, “Hasta o 3 günlük sürede 250'nin üzerinde kalp krizi geçirdi. Bu krizlerin 150'den fazlasında duran kalbi yeniden çalıştırmayı başardık. Adeta 150 kez öldü ve yeniden dirildi. Şok cihazı ile müdahale edilmekten göğsünde yanıklar ve yaralar oluştu. Ama şimdi durumu iyi. Doktorluk hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Biz elimizden geleni yaptık fakat onun da yaşayacak ömrü varmış” dedi.



Giderek eski sağlığına kavuşan Nuri Teke ise yaşadıklarını “Şükrediyorum ki kalbim direksiyon başındayken durmamış. Başkalarının da canı yanabilirdi. Bir sürü şey yaşamışım ama birçoğunu hatırlamıyorum. Yeniden doğmuş gibiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum” sözleriyle anlattı.



‘KALP KRİZİ DEĞİL,ÖLÜMÜN BAŞLANGICIDIR'



Prof. Bingür Sönmez: “Bence o ataklar kalp krizi değil, fibrilasyondur. Çünkü kalp krizi kalbin tamamen tıkanması demektir, ya by-pass yapılır ya stent takılır. Fibrilasyonda ise kalbin atımı durur, kalp titreşim haline geçer, ölümün başlangıcıdır. Şok yapılınca derhal çalışır.Kalp durması sırasında derhal müdahale edildiği ve beyne yeteri kadar kan gitmesi sağlandığı için hekim arkadaşları kutlamak gerek. Çok ender görülen bir durum.”



‘BELKİ DE TÜRKİYE'DE BİR İLK'



Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Güngör: “Bu çok nadir görülen bir vaziyet. Hele hastanın cihazlara bağlı olarak bir yerden bir yere taşınması belki de Türkiye'de ilktir. Sürekli kalp krizi geçiren bir hastayı nakletmeyi kimse göze alamaz. Doktor arkadaşlarımızın uyguladığı tedavi yönetimi 4. evre tedavi. Bu evrede yaşaması çok büyük bir talih. Günde 80-90 kez kalp krizi geçirmesi, 150 defa duran kalbinin çalıştırılması adam vücudunun dayanabileceği bir şey değil. Yaşıyorsa, vücudunun dirençli olmasından ziyade, doktorunun özverisi sayesinde.”