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inanılmaz! devlet başkanı porno izlerken yakalandı!

İNANILMAZ! DEVLET BAŞKANI PORNO İZLERKEN YAKALANDI!

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, avukatlarla yaptığı toplantıda cep telefonunun azizliğine uğradı

Tarih : 28 Aralık 2016, 17:11
Puan Ver : İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!(9/10)8


Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in Uluslararası Ceza Mahkemesi avukatlarıyla yaptığı toplantıda inanılmaz anlar yaşandı. Morales, toplantıda porno film izlerken yakalandı. 



İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre, Youtube üzerinden canlı yayınlanan toplantı sırasında, bir anda Morales'in telefonundan porno film sesleri gelmeye başladı. Toplantıda bulunan diğer kişilerin de sesi fark etmesiyle panikleyen Morales, telefonu elinden düşürdü.



Sesler salonda yankılanırken, Morales telefonu kapatmak için yerinden kalkıyor ve salonda bulunanlar da yaşananların etkisiyle kahkahalara boğuluyor.



Toplantının canlı yayınlanıyor olması, görüntülerin sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılmasına neden oldu.



 



kaynak:habertürk








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