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İmzalar atıldı! Türkiye'nin en büyük cam terası olacak

İMZALAR ATILDI! TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAM TERASI OLACAK

Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olacak Erzurum Tortum Gölü Fiyortpark projesi için KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : İmzalar Atıldı! Türkiye'nin En Büyük Cam Terası Olacak(7/10)3

Erzurum'da, Tortum Gölü üzerinde yapılması planlanan ve 12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olacak "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesi için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Kalkınma Bakanlığınca başarılı bulunarak uygulanmasına karar verilen "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" proje sözleşmesinin Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalandığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE GENİŞ ALANLI TERASI OLACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 3 milyon 181 bin 897 lira bütçeye sahip ve 1 milyon 500 bin liralık bölümü KUDAKA tarafından finanse edilecek proje ile Tortum Gölü üzerine toplam 12,3 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacaktır. Ayrıca proje kapsamında Tortum Gölü etrafında ziyaretçiler için bisiklet ve yürüyüş yolları ile otopark oluşturulacaktır."

PROJE 9 AY SÜRECEK

Tortum Gölü Cam Terası'nın, Tortum Gölü'nü ve Tortum Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için önemli bir uğrak yeri olacağı aktarılan açıklamada, cam terasın Türkiye'de göl tabanlı bir vadiye açılan ilk seyir terası niteliğini taşıyacağı kaydedildi.

Açıklamada, toplam 9 ay sürecek projenin 2018 içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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