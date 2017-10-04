Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Ruhani, karşılıklı ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, gümrük konusunda bazı zorlukları çözmek için 3 gümrük kapısı da 24 saat hizmet verecek. İki ülke arasındaki ticaret, milli para birimleriyle yapılacak.

İmzalar atıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"TİCARET MİLLİ PARALARLA YAPILACAK"

"Son günlerde iki ülkenin ilişkileri siyasi, bölgesel, kültürel ve ekonomi alanlarında her geçen gün daha da gelişmektedir. Bugün iki ülkenin ekonomik işbirliği için önemli kararlar aldık. İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin ülkelerin milli para birimleriyle yapılması alınan en önemli kararlardandı. Bankacılık konusunda alınan kararlar önümüzdeki haftanın sonuna kadar nihai sonuca varacaktır. Üç gümrük kapısı 24 saat çalışacak."

"TÜRK YATIRIMCILARA GEREKLİ KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK"

"İki ülke arasında yatırımcılığı kolaylaştırmak adına, İran tarafı Türk yatırımcılara gerekli kolaylığı sağlayacak. Türk tarafı İran'da daha fazla doğalgaz almak istediğini bildirdi. İran tarafı, Türkiye'den bu konuda yatırımlar yapmasını istedi, Türkiye de yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi."

"30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ OLUŞTURULACAK"

"Turizmle ilgili iki ülke ortak çalışmalar geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. İki ülke de ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirerek yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istiyor.

Bölgemizde hassas durumları göz önüne alarak, Suriye ve Kuzey Irak ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. En temel amacımız bölgede barış, istikrar ve güvenliği hakim kılmaktır. Kuzey Irak konusunda İran, Türkiye ve Irak arasında işbirliği yapılmaktadır. Etnik ve mezhebi ayrımcılıkları arttırmak bazı yabancıların bu bölge üzerindeki planlarıdır. İki ülke de bunu kabul etmiyor ve Suriye ile Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyor. IKBY halkı bizim iyi komşularımız ve kardeşlerimiz. Biz onlara baskı uygulanmasını istemiyoruz. Ancak oradaki bazı yöneticiler bazı yanlış kararlar aldılar ve bu kararları telafi etmek zorundalar."

Kaynak: haberinburada