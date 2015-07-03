

Çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan tedavi giderleri ve ilaçlar için geçen yıl 2 milyar 912 milyon lira katılım payı ödedi. Dört yıllık dönemde vatandaşların ödedikleri katılım payı tutarı 9.2 milyar liraya ulaştı.SGK'nın verilerine göre, kurum 2014 yılında 33.5 milyarı tedavi ve sağlık malzemeleri, 16.3 milyarı da ilaç gideri olmak üzere sağlığa 50.8 milyar lira harcadı. Buna karşılık kurum, çalışanlardan tedavi katılım payı olarak 2 milyar 912 milyon lira topladı. Çalışanlar SGK'ya yapılan bu ödemelere ek olarak tedavi hizmeti aldıkları hastanelere SGK'nın fatura bedelinin iki katına varan tutarlarda ilave ücretler ödüyorlar. 2 milyar 912 milyon liralık tutar ise doğrudan SGK'nın kasasına giren paralardan oluşuyor.



SGK'nın toplam sağlık harcamalarının 50.8 milyar lira olduğu dikkate alınırsa, vatandaştan toplanan katılım payı kurumun sağlık harcamalarının yüzde 5.7'sini finanse etmiş oldu. SGK'nın çalışanlardan aldığı tedavi katılım payı tutarı 2011'de 1.1 milyar lira seviyesinde iken, bu rakam 2012'de 2.4 milyar liraya çıktı, 2013 yılında ise 2.7 milyar lira oldu. Vatandaşların dört yılda katılım payı olarak ödediği tutar 9.2 milyar liraya ulaştı.