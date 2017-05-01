

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Akşam Gazetesinden Pınar Işık Ardor'a konuştu. Külünk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:







* AK Parti'nin en büyük şanssızlığı kendisini zorlayacak bir muhalefet yok. Erdoğan'ı zorlayacak bir lider yok. Türkiye'nin en büyük şansızlığı bu. Niye şanssızlık AK Parti'yi zorlayacak muhalefet olsa AK Parti'nin işi kolay. AK Parti kendi yaptıklarıyla kendini aşıyor sürekli. CHP bir kere 21. yüzyılı anlamıyor. CHP AK Parti'nin başardıklarını anlamıyor. CHP gerici bir parti. Böyle çapsız muhalefetle karşı karşıya olan bir iktidar var. Böyle olunca da AK Parti'ye ümit besleyenler öyle rahat durmak yok diyor sürekli kendinizi aşacaksınız diyor. Sürekli kendini aşan bir AK Parti ile karşı karşıyayız.







* 40 yıllık kaniden olmaz yani. CHP son kullanma tarihi gelmiş, tarihsel çöküş yaşayan bir partidir. Türkiye'de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019'a hazırlıyorlar.







kaynak:hürriyet