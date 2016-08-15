İMRALI'DA ÜÇ ASKER GÖZALTINA ALINDI
Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda görevli 1 Yüzbaşı ile 2 Astsubay FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bursa'da, "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında, Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda görev yapan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öcalan'ın 1999 yılından beri bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nin dış güvenliğinden sorumlu jandarma birliğinde görev yapan ve kısa süre önce açığa alınan Yüzbaşı H.Ü. ve Astsubaylar H.U. ve M.S. terörle mücadele ekiplerince Bursa'daki evlerinde gözaltına alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar