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imralı'da üç asker gözaltına alındı

İMRALI'DA ÜÇ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda görevli 1 Yüzbaşı ile 2 Astsubay FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 15:08
Puan Ver : İmralı'da Üç Asker Gözaltına Alındı(0/10)


Bursa'da, "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında, Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda görev yapan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Öcalan'ın 1999 yılından beri bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nin dış güvenliğinden sorumlu jandarma birliğinde görev yapan ve kısa süre önce açığa alınan Yüzbaşı H.Ü. ve Astsubaylar H.U. ve M.S. terörle mücadele ekiplerince Bursa'daki evlerinde gözaltına alındı.








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