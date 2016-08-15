İMRALI'DA GÖREV YAPAN 1 YÜZBAŞI VE 2 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda görev yapan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kenya'da yakalandıktan yargılanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılından beri bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nin dış güvenliğinden sorumlu jandarma birliğinde görev yapan ve FETÖ/PDY örgütü ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle açığa alınan Yüzbaşı H.Ü. ve Astsubaylar H.U. ve M.S. terörle mücadele ekiplerince Bursa'daki evlerinde gözaltına alındı.
Gözaltında alınan 3 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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