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imralı'da görev yapan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay gözaltına alındı

İMRALI'DA GÖREV YAPAN 1 YÜZBAŞI VE 2 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda görev yapan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:33
Puan Ver : İmralı'da Görev Yapan 1 Yüzbaşı Ve 2 Astsubay Gözaltına Alındı(0/10)


Kenya'da yakalandıktan yargılanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılından beri bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nin dış güvenliğinden sorumlu jandarma birliğinde görev yapan ve FETÖ/PDY örgütü ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle açığa alınan Yüzbaşı H.Ü. ve Astsubaylar H.U. ve M.S. terörle mücadele ekiplerince Bursa'daki evlerinde gözaltına alındı. 


 


Gözaltında alınan 3 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.







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