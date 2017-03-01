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implant konusunda 3 madde çok önemli!

İMPLANT KONUSUNDA 3 MADDE ÇOK ÖNEMLİ!

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, implant yaptırırken üç unsura dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tarih : 01 Mart 2017, 16:15
Puan Ver : İmplant Konusunda 3 Madde Çok Önemli!(9/10)6


Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, implant yaptırırken üç unsura dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Birincisi hekim seçimi. İmplantı yapacak kişinin konusunda bilgili, becerili ve daha öncesinde birçok vakasının olması lazım bu yüzden implant yaptırmaya karar verdiğinizde çok dikkatlice araştırıp doğru diş hekimini bulmanız gerekmektedir" dedi.








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