İMPARATOR'DAN ESKİ EŞİNİ MEST EDEN JEST
Bebek'te ortağı olduğu restoranın açılışını yapan Derya Tuna'ya eski eşi İbrahim Tatlıses, çiğköfteden yapılmış pasta gönderdi.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, Bebek 15 adlı restorana ortak oldu. Restoranın önceki günkü açılışına Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli ile oyuncu Aydan Şener de katıldı.
"İBRAHİM BENİM ÇOK YAKIN BİR DOSTUM"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, İbrahim Tatlıses'le aralarında yeniden bir ilişki olup olamayacağıyla ilgili bir soruya "İbrahim benim çok yakın bir dostum, iyi bir insan, oğlumun babası, en yakın akrabam. Biz böyle çok mutluyuz" diye yanıt verdi.
GÖNDERDİĞİ GÜLLER GÖZDEN KAÇMADI
Tuna, daha sonra İbrahim Tatlıses'in açılışa özel gönderdiği çiğköfteden yapılmış pastanın mumlarını üfledi. Öte yandan Tatlıses'in özel olarak gönderdiği güller de gözden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar