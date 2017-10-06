Bir iş görüşmesi sırasında çektirdiği fotoğrafın muhatapları tarafından kötü amaçlar için kullanıldığını iddia eden İbrahim Tatlıses, "İnsan sandığım şeytanlar varmış meğersem" diyerek isyan etti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla isyan etti.

"İNSAN SANDIĞIM ŞEYTANLAR VARMIŞ"

Nezaketen yaptığı bir iş ziyareti sırasında çektirdiği bir fotoğrafın kötü amaçlar için kullanıldığını belirten Tatlıses, İnsan sandığım şeytanlar varmış. Birilerinin samimiyetine yazık ki inandım" diyerek hem isyan etti hem kendine kızdı. Tatlıses Instagram'dan paylaştığı mesajın sonunda "Allah sizleri bildiği gibi yapsın" dedi.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı:

İzmir'de insan sandığım şeytanlar varmış meğersem... Ben İzmir'de tek başıma çalışırım, en sevmediğim ortaklıktır. Birilerinin samimiyetine yazık ki inandım. Yazıhanelerine davet ettiler gittim, resim çekelim dediler, çektik. Ben nereden bilecem ki; beni kullanacaklar... Bir gün sonra İbrahim Tatlıses'le ortaklık yapıyoruz, bana göre tiniyetsizlermiş... Yazık ki, ne yazık yakıştıramadım, oysaki ne güzel göstermişlerdi kendilerini... ALLAH'ım sizleri bildiği gibi yapsın...!!!

Kaynak: haberinburada