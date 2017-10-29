İMPARATOR, EBRU GÜNDEŞ'İ BİR KALEMDE SİLDİ
Bir süre önce "İstanbul'da küstüğüm insanlar var" deyip İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş'e küstüğünü itiraf etti.
6 ay önce ani bir kararla İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses "Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim" demişti
"EBRU GÜNDEŞ'İN ADINI BİLE DUYMAK İSTEMİYORUM"
İbrahim Tatlıses "Sibel Can çok vefalı. İzmir'e geldiğinde yanıma koşar. Hülya Avşar da öyledir. Sık sık görüşüyoruz, halimi hatrımı mutlaka soruyor. Ama Ebru Gündeş'in adını bile duymak, anmak istemiyorum. Ebru benim için bitmiştir. Nedenini kendisi iyi biliyor" dedi.
BİR ZAMANLAR ÇOK SAMİMİLERDİ
İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarrab ile bir zamanlar çok samimiydi. 22 Mart 2016'dan bu yana Amerika, New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ı her fırsatta savunmuş, eleştirenlere fena halde kızmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar