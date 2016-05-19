

14 Mayıs Cumartesi günü muhteşem bir düğünle dünya evine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, gündem olmaya devam ediyor.







Düğünden servis edilen fotoğraflara sosyal medyada beğeni yağarken, 'erkek tarafı notuyla paylaşılan fotoğrafa yapılan yorumlar güldürdü.







"RESMEN GELİNİN KAFASINI KARIŞTIRMAYA GELMİŞLER"







Yakışıklı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlker Kaleli'ye kadar birçok ünlü ismin yer aldığı fotoğrafa gelen yorumlar şöyle;







"- Böyle erkek tarafı düşman düğününe...



- Böyle erkek tarafı mı olur ya, yuva yapılmaz yıkılır bunlarla...



- Resmen gelinin kafasını karıştırmaya gelmişler



- Erkek tarafı böyle olursa kız tarafından bekar kalmaz



- Onlara bakmaktan insan düğüne adapte olamaz. Hey yavrum hey!



-Filintalar maaşallah!"