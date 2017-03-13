

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyenlerin arasında bulunan eski Tabur Komutanı tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'ın üniformasının imha edilmesi sırasında, kıyafetindeki cep ajandasında "F serisi 1 dolar" bulundu. Darbeci askerler için hazırlanan iddianamede, Kayar'ın Harbiye öğrencilerinin Ankara'ya gönderilmesi sürecinde aktif olarak çalıştığı, darbeden önceden de haberinin olduğu belirtiliyor.







Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyenlerin arasında bulunan eski Tabur Komutanı tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'ın üniformasının imha edilmesi sırasında, kıyafetindeki cep ajandasından "F serisi 1 dolar" çıktı.







FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyen 27 sanık hakkında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklardan komutanlığın eski Tabur Komutanı Yarbay Mustafa Kayar ile ilgili yeni detaylara yer verildi.







İddianamede, darbe gecesi baştan itibaren darbe girişiminden haberi bulunduğu ve darbe girişiminin planlayıcısı olduğu değerlendirilen tutuklu sanıklardan Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın izinli olmasına rağmen kışlaya gelerek Kayar'dan harp okulu öğrencilerinin Ankara'ya taşınması için araç hazırlanması yönünde talimat verdiği belirtildi.







Kayar'ın o andan itibaren harp okulu öğrencilerinin Ankara'ya nakli için aktif olarak çalışmaya başladığına değinilen iddianamede, rütbesi ve konumu itibarıyla zanlının verilen emrin darbe girişimine hizmet ettiğini bilecek durumda olduğu vurgulandı.







kaynak:sabah