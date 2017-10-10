IMF'NİN TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ ARTIRMASIYLA DOLAR VE EURO DÜŞTÜ
IMF'nin Türkiye büyümesi beklentisini yüzde 100 arttırması ardından borsa hızla yükselişe geçerken dolar ve euro, Türk Lirası karşısında değer kaybediyor.
IMF'nin Türkiye büyümesini yüzde 5,1'e revize etmesi ardından Borsa İstanbul hızla yükselişe geçti. Karar öncesi 103.156 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi şu sıralar yüzde 2'lik artışla 103.318 puandan işlem görüyor.
DOLAR 3,66 LİRAYA, EURO 4,32 LİRAYA GERİLEDİ
Çarpıcı karar sonrası dolar ve euro da düşüşe geçti. Açıklamanın geldiği saat 16.00 civarında 3,6776 seviyesinde bulunan dolar/TL şu sıralar günlük bazda yüzde 0,92'lik düşüşle 3,6683'e gerilemiş durumda. Karar öncesi 4,3356'dan işlem gören euro/TL ise şu sıralar yüzde 0,55 düşüşle 4,3241 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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