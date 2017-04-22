

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson, IMF'nin Türkiye beklentilerinin siyasi belirsizliğin azalması durumunda yukarı revize edilebileceğini belirterek, "Eğer belirsizlik yılın ilerleyen dönemlerinde bizim etkilediğimizden daha düşük olursa, büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel. Belirsizliğin düşmesi, büyüme için gerekli olan yatırımlar için iyi olur." dedi.







Gerson, AA muhabirinin IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde Washington'da düzenlenen basın toplantısında yönelttiği soruyu yanıtladı.







"TÜRKİYE TAHMİNLERİNİZ TUTMUYOR, BUNU NASIL AÇIKLIYORSUNUZ" SORUSU



Muhabir, IMF'nin Avrupa Departmanı Direktörü Paul Thomsen tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu soruyu yöneltti:







"IMF, Türkiye'nin bu yıla yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 2,5'e düşürdü. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden 'IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak' yorumunda bulundu. Gerçekten de son birkaç yılda IMF'nin Türkiye'ye yönelik büyüme beklentileri ile gerçek büyüme rakamları arasında genellikle belirgin farklar vardı. Siz büyüme beklentileriniz ile gerçek büyüme rakamları arasında kaydadeğer fark olmasını nasıl açıklıyorsunuz?"







YUVARLAK CEVAP



Thomsen, Türkiye'ye yönelik geçmiş büyüme beklentilerini çok iyi bilmediğini belirterek soruyla ilgili geri dönüş yapılacağını söyledi.







Bu yıla yönelik büyüme tahmininin aşağı çekilmesinin siyasi belirsizlik gerekçesiyle alındığını bildiren Thomsen, "Türkiye'nin büyüme beklentisini biraz aşağı çektiğimizi biliyorum. Buna karşın mali genişleme ve ihracatın kurdaki düşüş nedeniyle toparlanması söz konusu. Ancak siyasi belirsizlik hakkında da bazı varsayımlarımız vardı" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah