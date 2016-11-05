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ımf'den türkiye için uyarı: işsizlik ve enflasyon artacak

IMF'DEN TÜRKİYE İÇİN UYARI: İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARTACAK

Uluslararası Para Fonu (IMF) artan politik belirsizliğe vurgu yaparak işsizliğin ve enflasyonun yükseleceği uyarısında bulundu.

Tarih : 05 Kasım 2016, 14:47
Puan Ver : Imf'den Türkiye İçin Uyarı: İşsizlik Ve Enflasyon Artacak(5/10)4


luslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de bu yıl büyümenin yüzde 3'ün altında ve enflasyonun da 2016 ve 2017'de yüzde 8 dolayında seyredeceğini öngördü, büyümede yavaşlamaya bağlı olarak 'yüksek düzeydeki işsizliğin daha da artacağı' uyarısını yaptı.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Olağan Madde IV görüşmeleri kapsamında 19-31 Ekim arası Türkiye'ye gelen IMF heyeti, İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi, Ankara'da ise resmi temaslarda bulundu. Heyet, bir rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı.








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