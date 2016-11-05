IMF'DEN TÜRKİYE İÇİN UYARI: İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARTACAK
Uluslararası Para Fonu (IMF) artan politik belirsizliğe vurgu yaparak işsizliğin ve enflasyonun yükseleceği uyarısında bulundu.
luslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de bu yıl büyümenin yüzde 3'ün altında ve enflasyonun da 2016 ve 2017'de yüzde 8 dolayında seyredeceğini öngördü, büyümede yavaşlamaya bağlı olarak 'yüksek düzeydeki işsizliğin daha da artacağı' uyarısını yaptı.
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Olağan Madde IV görüşmeleri kapsamında 19-31 Ekim arası Türkiye'ye gelen IMF heyeti, İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi, Ankara'da ise resmi temaslarda bulundu. Heyet, bir rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı.
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