

luslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de bu yıl büyümenin yüzde 3'ün altında ve enflasyonun da 2016 ve 2017'de yüzde 8 dolayında seyredeceğini öngördü, büyümede yavaşlamaya bağlı olarak 'yüksek düzeydeki işsizliğin daha da artacağı' uyarısını yaptı.







Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Olağan Madde IV görüşmeleri kapsamında 19-31 Ekim arası Türkiye'ye gelen IMF heyeti, İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi, Ankara'da ise resmi temaslarda bulundu. Heyet, bir rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı.