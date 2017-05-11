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ımf`den flaş türkiye açıklaması!

IMF`DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5, gelecek sene de yüzde 3.3 oranında büyümesini öngörüyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:16
Puan Ver : Imf`den Flaş Türkiye Açıklaması!(8/10)6


Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin de  aralarında bulunduğu Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) ülkelerine ilişkin  değerlendirme raporunu yayımladı.



IMF'nin Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Bölgesel Ekonomik Sorunlar  Raporu'nda, CESEE ülkelerinde büyümenin devam ettiği, enflasyonun yükselmeye  başladığı ve güçlenen küresel faaliyetlerle devam eden destekleyici yerel makro  ekonomik politikaların yardımıyla yakın dönem beklentilerin olumlu olduğu  belirtildi.



Öte yandan, CESEE ülkelerinde aşağı yönlü risklerin arasında, dünya  genelinde içe dönük korumacı ekonomik politikalar, ani daralan küresel finansal  koşullar, gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki yeni şoklar ve ücret artışları  gösterilirken, bunların dünya genelinde rekabete zarar verebileceği vurgulandı.



Orta dönemde ekonomik politikalar için en büyük zorluğun yapısal  reformlarla potansiyel büyümeyi artırmak olduğu bildirilirken, geçmişteki  reformların büyük ölçüde tükendiği ve güçlenen kurumlara, kamu alanında artan  verimliliğe ve kamu iktisadi kuruluşlarında yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu  kaydedildi.



CESEE ülkelerinin bu yıl yüzde 2,2, gelecek sene de yüzde 2,4 büyümesi  beklenirken; Rusya, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya'dan oluşan Bağımsız Devletler  Topluluğu (CIS) ülkelerinin ekonomilerinin de 2017'de yüzde 1,4 ve 2018'de yüzde  1,6 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğü ifade edildi.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Imf`den  Flaş  Türkiye  Açıklaması    haber

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