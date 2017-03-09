

IMF'den emlak balonu uyarısı... Türkiye'de son 6 yılda reel fiyatların yüzde 35 düzeyinde arttığına dikkati çeken Uluslararası Para Fonu, konut fiyatlarının, gelişen piyasa ülkelerine göre ‘şişmiş' olduğu değerlendirmesinde bulundu... IMF'ye göre, hane halkının güvenceleri sayesinde şimdilik balonun patlama riski yok...







Uluslararası Para Fonu, 57 ülkenin emlak piyasasını izlemeye aldı...







IMF'nin Şubat ayındaki Küresel Konut İzleme raporunda, son yıllarda Türkiye'de reel konut fiyatlarının diğer gelişen piyasa ülkelerine göre yüksek olduğu, inşaat şirketlerinin ise önemli miktarda döviz borcuna ve yüksek oranda "dönmeyen kredi" yüküne sahip olduğuna dikkat çekildi.







IMF uzmanları, Aralık 2010-Temmuz 2016 döneminde Türkiye'de emlak fiyatlarının nominal değerinin yüzde 110, gerçek değerinin ise yüzde 35 arttığını hesapladı.







IMF'nin izlediği 23 gelişen piyasa ülkesinden 13'ünde, gerçek fiyatlar aynı dönemde ya geriledi ya da yerinde saydı. Türkiye ise gerçek fiyatların yüzde 35 ve üzerinde arttığı 3 ülkeden biri oldu.



İzleme raporunda konut fiyatı ile kira geliri bağlantısı bakımından değerlendirilen 13 ülke arasında Türkiye, yüzde 27'yle açık ara birinci olurken, en yakın takipçiler Şili ve Estonya yüzde 24 civarında kaldı.







kaynak:kanalb