

IMF'in Yunanistan heyeti başkanı Delia Velculescu, Yunan destanının sonuna gelindiği yönündeki beklentisini düşürdü. Velculescu, "Henüz o noktada değiliz" diye konuştu.







Atina'da düzenlenen bir konferansta konuşan Velculescu, Yunanistan'ın kreditörler tarafından belirlenen faiz dışı bütçe fazlası hedeflerini başarmasının beklenemeyeceğini söyledi.







IMF'in Yunanistan'ın uzun vadedi yüzde 1,5 seviyesinde fazla vermeyi başaramayacağına veya yüzde 1'in üzerinde büyüyemeyeceğine inanmaya devam ettiğini belirten Velculescu, Yunanistan'ın GSYH'nın yüzde 3,5'i seviyesinde faiz dışı fazlayı başarabileceğine inanmanın gerçekçi olmadığını savundu.











kaynak:haber7