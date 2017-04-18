Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,5'e revize etti. Kuruluş, 2017 küresel büyüme beklentisini ise 0,1 puan artışla yüzde 3,5'e yükseltti.



IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Nisan 2017 sayısını "Küresel ekonomi ivme mi kazanıyor?" başlığıyla yayımladı.







Dünya ekonomisinin sanayi ve ticaretteki konjektürel toparlanmanın yanı sıra iyimser finansal piyasalar sayesinde ivme kazanabileceğine işaret edilen raporda, bu yıla yönelik küresel büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. IMF ekonomistleri, 2018 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.



Global ekonominin orta vadede hala aşağı yönlü risklere maruz kalabileceği anlatılan raporda özellikle düşük verimlilik ve gelir dağılımı eşitsizliği gibi yapısal sorunlar ile içe dönük politikaların küresel entegrasyonu tehdit ettiği vurgulandı.







kaynak:hürriyet