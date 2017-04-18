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ımf, türkiye için büyüme tahminini düşürdü

IMF, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,5'e revize etti. Kuruluş, 2017 küresel büyüme beklentisini ise 0,1 puan artışla yüzde 3,5'e yükseltti.

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:19
Puan Ver : Imf, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Düşürdü(7/10)9


IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Nisan 2017 sayısını "Küresel ekonomi ivme mi kazanıyor?" başlığıyla yayımladı.



Dünya ekonomisinin sanayi ve ticaretteki konjektürel toparlanmanın yanı sıra iyimser finansal piyasalar sayesinde ivme kazanabileceğine işaret edilen raporda, bu yıla yönelik küresel büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. IMF ekonomistleri, 2018 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.

Global ekonominin orta vadede hala aşağı yönlü risklere maruz kalabileceği anlatılan raporda özellikle düşük verimlilik ve gelir dağılımı eşitsizliği gibi yapısal sorunlar ile içe dönük politikaların küresel entegrasyonu tehdit ettiği vurgulandı.



 



kaynak:hürriyet








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