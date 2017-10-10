IMF, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin 2017 ve 2018 yılları için büyüme beklentisini yükseltti.
Uluslararası Para Fonu(IMF), 2017 yılı 'Sonbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Türkiye için bir önceki raporunda 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5 olarak açıklayan IMF, bu kez tahmini yüzde 5,1'e çıkardı.
2018 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,3'TEN YÜZDE 3,5'E YÜKSELDİ
Rapora göre, 2018 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.
IMF, tüketici fiyatları tahminini bu yıl sonu için yüzde 10,1'deyüzde 10,9'a, gelecek yıl tahminini yüzde 9,1'den yüzde 9,3'e çıkardı.
Cari açık/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -4,7'den yüzde -4,6'ya revize edilirken, gelecek yıl tahmini yüzde -4,6 olarak kaldı.
IMF işsizlik oranı tahminini bu yıl için yüzde 11,5'ten yüzde 11,2'ye, gelecek yıl için yüzde 11,0'den yüzde 10,7'ye çekti.
2017 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE BEKLENENDEN FAZLA BÜYÜDÜ
Raporda, "Türkiye 2017 büyüme tahmininin yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e revize edilmesi yılın ilk çeyreğinde, kısmen ihrcatta toparlanma ve daha genişlemeci para politikası tarafından yönlendirilen, beklenenden daha güçlü bir verim yakalanmasını yansıtıyor.
İç ve dış talepte toparlanma Türkile'de büyümeye destek verdi ancak OrtaDogu'daki çatışmalar hala ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratıyor.
Türkiye'de enflasyon oranı Türk Lirası'nın değer kaybı sonrasında ani artış gösterdi ve tahmin dönemi boyunca yüzde 5 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor. Enflasyonun hedefin üzerinde olduğu ortamda para politikasının sıkı kalması gerekecek" değerlendirmelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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