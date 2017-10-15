IMF: TÜRK EKONOMİSİNDE DİKKATE DEĞER BİR HIZLANMA GÖRÜYORUZ
IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, "Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz." dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, küresel ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret eden Thomsen, tüm üye ülkelerin toparlanma sürecinin iyi kullanılmasının IMF'nin en önemli mesajı olduğunu kaydetti. Thomsen, Avrupa ülkelerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgularken, IMF'nin Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,9'a yükselttiğini hatırlattı.
"HÜKÜMETİN EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İÇİN UYGULADIĞI GENİŞLEMECİ POLİTİKALAR ETKİLİ OLDU"
Thomsen, "Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz. Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu." değerlendirmesini yaptı.
BEKLENTİLERİ YÜKSELTMİŞTİ
IMF, hafta başında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltmişti.
Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taşımıştı.
Kaynak: haberinburada
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