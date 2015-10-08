

Lagarde, iklim değişikliyle mücadele için petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarına uygulanan teşviklerin bir an önce kaldırılması gerektiğini vurgularken, kendisini destekleyen Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, söz konusu teşviklerin yılda 5 trilyon dolara mal olduğu bilgisini verdi.







Kim, ayrıca, birçok ülkenin doğru fiyatlama için karbon vergisine acilen ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Biz ülkelere fosil yakıtlarına uygulanan teşvikleri kaldırmaları için yardımcı olmaya çalışmaktayız. Düşen petrol fiyatları da bunu başarmak için mükemmel bir fırsat yarattı. Ancak politikacılar, otobüs ve taksi şoförlerinin yolları kapatmasını sevmiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.







"TAVUKLAR GİBİ KIZARACAĞIZ"







Bu noktada, tekrar söz alan Lagarde, iklim değişikliğinde gerekli adımların acilen atılmamasının insanlığın kaderini değiştireceğine işaret ederek, "Eğer yapılması gerekenden tavuklar gibi topluca kaçarsak, hepimiz tavuk gibi pişeceğiz, kızaracağız, közleneceğiz" yorumunu yaptı.