Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

İMAMLAR TERÖRİSTLERİN CENAZE NAMAZINI KILDIRMAYI REDDETTİ


İMAMLAR TERÖRİSTLERİN CENAZE NAMAZINI KILDIRMAYI REDDETTİ
Tarih : 06 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : İmamlar Teröristlerin Cenaze Namazını Kıldırmayı Reddetti(5/10)3


Konuyla ilgili, sosyal medyadan açıklama yapan bir grup, etik ilkeler ışığında faillerin cenaze namazını kılmayacaklarını açıklayarak, diğer imamları da aynı şeklide davranmaya davet etti. Grup her Müslüman için kılınan cenaze namazını, teröristler için kılmayı reddettiklerini açıkladı.



Doğu Londra Camisi'nde gerçekleştirilen panelde söz alan konuşmacılar ise aşırılığa karşı mücadele edeceklerini, terörizmin bir inancı olamayacağını ve yaşanan saldırıların İslam dini ile kesinlikle bağdaşmadığını vurguladılar. Doğu Londra Camisi ve Londra Müslüman Merkezi'nden Muhammed Habibur-Rahman, böyle eylemlerin İslam'ın yüce öğretilerine taban tabana zıt olduğunu ifade ederek, "Bir kez daha bizi bölmeye çalışanlara karşı birlik olacağız" mesajını verdi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İmamlar  Teröristlerin  Cenaze  Namazını  Kıldırmayı  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER